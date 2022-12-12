Кикбоксера Игоря Мамонтова, избившего барменшу в центре Петербурга, арестовали на 2 месяца / Фото: пресс-служба судов СПб

Куйбышевский районный суд 12 декабря 2022 года отправил под арест кикбоксера Игоря Мамонтова, который устроил беспредел в одном из баров на Невском проспекте и напал на сотрудницу заведения. Это произошло рано утром 11 декабря. Подробности рассказали в пресс-службе судов Северной столицы.

- Установлено, что некий мужчина, предположительно Мамонтов, находясь в баре, из хулиганских побуждений, противопоставляя себя окружающим и демонстрируя пренебрежительное к ним отношение, открыто и публично выражаясь грубой нецензурной бранью, размахивал пистолетом, после чего не менее одного раза спустил крючок. Далее он дважды ударил кулаком в голову барменшу, - рассказали в суде.

По предварительным данным, у сотрудницы бара сотрясение мозга и сломан нос.

Сообщается, что обвинение кикбоксеру не предъявили. Тем не менее, его отправили под стражу на два месяца до 10 февраля.