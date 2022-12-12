Метель привела к 8-балльным пробкам в Петербурге в понедельник вечером

В городе произошло десятки снежных ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Второй раз за сутки петербургские водители встали в жестких пробках. Утром максимальная загрузка улиц достигала девяти баллов из десяти, то вечером пока доросла до восьми. Но это еще не наступил час пик.

- Снежный поцелуй «немца» с «японцем» на перекрестке Ветеранов и пограничника Гарькавого; На перекрестке Фонтанки и Лермонтовского у Рахманиновского сквера. Два разных ДТП; Стоит колонна из автобусов на Репнинской улице из-за аварии у ж-д станции Пискаревка, - перечисляет аварии паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Кроме этого, проезду мешает ухудшившаяся видимость. Из-за метели средняя скорость движения резко упала, поэтому заторы собираются везде. Традиционно, вечером самая сложная обстановка на выезде из центра в стороны спальных районов. Замерли набережные и основные магистрали.

На внутреннем кольце КАД 7-километровая пробка из-за ДТП собралась от развязки с Мурманским шоссе до Софийской улицы.

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Загруженность улиц выросла до девяти баллов.