Новый ТРК построят в Выборгском районе Петербурга

В Выборгском районе построят новый торгово-развлекательный комплекс Фото: Артем КИЛЬКИН

На севере Санкт-Петербурга планируют строить новый торгово-развлекательный комплекс. Центр с магазинами, кафе и развлекательными заведениями собираются возвести в Парголово Выборгского района. Проект был одобрен 12 декабря 2022 года на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщили в Смольном.

- Этот квартал уже обеспечен образовательными учреждениями. Новый проект предусматривает строительство объектов торговли и спорта. Они очень нужны жителям новостроек, - отметил градоначальник.

Так, торговый центр появится на территории, ограниченной улицами Федора Абрамова, Михаила Дудина, Валерия Гаврилина, Николая Рубцова и Заречной улицей. Сам ТРК будет общей площадью в 24 тысячи квадратных метров, плюс, более 4 тысяч квадратных метров будут отведены под физкультурно-оздоровительный комплекс.