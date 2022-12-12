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НовостиОбщество12 декабря 2022 14:22

Новый ТРК построят в Выборгском районе Петербурга

Он появится в районе Парголово
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Выборгском районе построят новый торгово-развлекательный комплекс

В Выборгском районе построят новый торгово-развлекательный комплекс

Фото: Артем КИЛЬКИН

На севере Санкт-Петербурга планируют строить новый торгово-развлекательный комплекс. Центр с магазинами, кафе и развлекательными заведениями собираются возвести в Парголово Выборгского района. Проект был одобрен 12 декабря 2022 года на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщили в Смольном.

- Этот квартал уже обеспечен образовательными учреждениями. Новый проект предусматривает строительство объектов торговли и спорта. Они очень нужны жителям новостроек, - отметил градоначальник.

Так, торговый центр появится на территории, ограниченной улицами Федора Абрамова, Михаила Дудина, Валерия Гаврилина, Николая Рубцова и Заречной улицей. Сам ТРК будет общей площадью в 24 тысячи квадратных метров, плюс, более 4 тысяч квадратных метров будут отведены под физкультурно-оздоровительный комплекс.