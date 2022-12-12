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НовостиОбщество12 декабря 2022 15:18

Новую систему освещения установили на Дворцовой площади Петербурга

На главной площади города специалисты заменили 102 светильника
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На Дворцовой площади обновили систему освещения

На Дворцовой площади обновили систему освещения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на главной площади города - Дворцовой - обновили систему освещения. Специалисты заменили 102 светильника с натриевыми лампами на светодиодные. Это прошло в рамках масштабной программы благоустройства на Дворцовой площади. Об этом 12 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- Дворцовая площадь – одна из главных достопримечательностей нашего города. Здесь всегда многолюдно, особенно в новогодние праздники. Современные фонари и подсветка зданий дополняют световое оформление архитектурного ансамбля площади, создают праздничное настроение у петербуржцев и гостей города, - отметил губернатор Александр Беглов.

Вместо устаревших и громоздких светильников, на площади появились 64 компактных прожектора. Впервые электрические фонари на Дворцовой площади появились в 1960-е годы, в 2000-х годах система освещения была модернизирована.