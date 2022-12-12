Новую систему освещения установили на Дворцовой площади Петербурга

На Дворцовой площади обновили систему освещения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на главной площади города - Дворцовой - обновили систему освещения. Специалисты заменили 102 светильника с натриевыми лампами на светодиодные. Это прошло в рамках масштабной программы благоустройства на Дворцовой площади. Об этом 12 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- Дворцовая площадь – одна из главных достопримечательностей нашего города. Здесь всегда многолюдно, особенно в новогодние праздники. Современные фонари и подсветка зданий дополняют световое оформление архитектурного ансамбля площади, создают праздничное настроение у петербуржцев и гостей города, - отметил губернатор Александр Беглов.

Вместо устаревших и громоздких светильников, на площади появились 64 компактных прожектора. Впервые электрические фонари на Дворцовой площади появились в 1960-е годы, в 2000-х годах система освещения была модернизирована.