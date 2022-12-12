Пробки в 10 баллов сковали Петербург из-за сильной метели вечером 12 декабря

В Петербурге в понедельник бушует метель Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильные пробки образовались в Петербурге вечером 12 декабря. Такой обстановки на проезжей части в Северной столице давно не было. Жителям города приходится добираться домой по несколько часов из-за сложных погодных условий. Сервис «Яндекс.Пробки» оценил дорожную ситуацию на все десять баллов.

- Десятибалльные пробки сковали Центральный район города. Серьезные заторы образовались на Невском проспекте в обоих направлениях движения, на Гончарной, Полтавской и Маяковской улицах. В двух направлениях встал Лиговский проспект, - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Водители вынуждены провести вечер в машине в Петроградском районе. Там пробки образовались на Каменноостровском проспекте в обоих направлениях. Автомобили выстроились в длинный затор на Большой Пушкарской улице в сторону Каменностровского проспекта.