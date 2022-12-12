Штраф за оставленные фекалии собак для владельцев животных поднимут в шесть раз в Петербурге

В Петербурге могут в шесть раз увеличить штраф для владельцев животных, которые не убирают за своими питомцами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге могут в шесть раз поднять штраф для владельцев собак, которые не убирают фекалии за своими животными. Законопроект уже внесли на рассмотрение в Законодательное собрание города. Сейчас штраф за неуборку есть - 500 рублей. Об этом 12 декабря 2022 года рассказал депутат Денис Четырбок.

- Многие справедливо отмечают, что из-за незначительного штрафа норма закона фактически не работает и не выполняет свою главную функцию — воспитательную. После обсуждений вопроса с участием жителей пришли к выводу, что размер нужно увеличивать, причем значительно — до 3 тысяч рублей. В этом случае владелец животного станет уже более внимательно следить за своим питомцем и более уважительно относиться к окружающим, - рассказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что штраф не будет относиться к выгулу собак в неположенных местах. Инициатива касается только неуборки за своим животным. В законопроекте прямо прописан перечень мест, где хозяин обязан убирать за собакой.