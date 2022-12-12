Креативное пространство появится в доме Брюллова в Петербурге

В доме Брюллова обустроят креативное пространство Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В доме Брюллова, который находится на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, появится креативное пространство. Особняк был сдан в аренду по программе "Рубль за метр". Теперь здесь планируют создать пространство с дружественной атмосферой. Об этом 12 декабря 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Во дворах разместят деревянные настилы, амфитеатры. Важным акцентом является дерево, которое растет на месте утраченного жилого корпуса, согласно проекту его планируется сохранить и устроить вокруг кроны амфитеатр и разместить террасы, - пишет издание.

На первом этаже дома откроются небольшие бары и кофейни. На улице можно будет устанавливать навесы и столы. Этажами выше разместятся офисы под коворкинги, залы для чтения и мастерские.