Спрос на покупку и аренду апартаментов растет в Петербурге

Петербуржцы стали отдавать предпочтение апартаментам, а не квартирам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге набирают популярность апарт-отели. Жители города все чаще отдают предпочтение апартаментам, а не квартирам. Хотя визуально их сложно отличить друг от друга. Разница в том, что апарт-отели – это коммерческие помещения, которые можно использовать для жилья. При этом, там могут располагаться офисы, хостелы и другие мини-отели.

- В 2022 году средний чек сделки апартаментов на первичном рынке составит 240 тысяч рублей за один квадратный метр. А в квартирах цена квадратного метра достигнет только 198 тысяч рублей. Но стоит учитывать, что апарт-отели находятся, в основном, в центре города. Цена аренды апартаментов составит от 20 до 50 тысяч рублей, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Сервис «Циан. Аналитика» подсчитал, что в Петербурге в этом году доля инвестиционных сделок с апартаментами достигла 9%. При этом доля сделок с квартирами на первичном рынке в 2022 году составляет всего 1%, как и в прошлом году.