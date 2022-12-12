Улицу Дыбенко продлят до Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга

Протяженность участка дороги составит 900 метров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Улицу Дыбенко в Петербурге продлят до Октябрьской набережной. Такое решение было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. В рамках совещания утвержден проект нового участка улицы.

- Участок улицы Дыбенко в Невском районе станет частью транспортного каркаса. Эта зона отличается интенсивной застройкой и высокой нагрузкой на улично-дорожной сети, - сказал глава города, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Протяженность магистральной улицы районного значения составит 900 метров. На новом участке дороги будет четыре полосы движения. Улицу будут строить в два этапа. Первый этап, протяженность которого составит 310 метров, будет безвозмездно передан застройщиком в собственность города.

Вторая очередь будет построена за счет города и за счет одного из инвесторов. Первая часть дороги сейчас доступна для рабочего движения. Объект предусмотрен Генеральным планом Санкт-Петербурга.