Трамваи встали из-за обрыва сети на проспекте Обуховской обороны в Петербурге

Несколько вагонов попали в серьезную пробку. Фото: vk.com/nev_rn

В Невском районе Петербурга вечером в понедельник, 12 декабря, из-за сложных погодных условий образовалась пробка из трамваев. Об этом сообщает очевидец в паблике «Невский район» во «ВКонтакте».

- Трамваи стоят в обе стороны на проспекте Обуховской обороны около Володарского моста, - говорится в посте в социальной сети.

По словам свидетеля случившегося, трамваям №24, №27 и №39 пришлось разворачиваться через станцию «Парк имени Бабушкина». Причиной затора из общественного транспорта, по предварительной информации, стал обрыв контактной сети.

В комментариях к посту жительница Петербурга рассказала, что пробка из трамваев собралась и на Дальневосточном проспекте. Один из вагонов сошел с рельс. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.