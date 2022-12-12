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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 18:21

Петербуржец проведет два года в колонии за нападение на полицейского

Мужчина сопротивлялся сотруднику полиции в зале судебного заседания
Анастасия НУРАДИЛОВА
Осужденный проведет три года в колонии

Осужденный проведет три года в колонии

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который ударил сотрудника полиции. Подсудимого обвиняли в «применении насилия в отношении представителя власти». Инцидент случился в июне этого года в зале судебного заседания Красногвардейского районного суда.

- 33 летний петербуржец тогда был признан виновным по статье «разбой». Он пытался сопротивляться полицейскому и из-за неприязни ударил сотрудника правоохранительных органов в грудь два раза руками, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу.

По решению суда, мужчине назначено лишение свободы сроком на два года. В совокупности с приговором за разбой осужденный проведет в исправительной колонии общего режима три года.

Напомним, накануне в Петербурге на два месяца арестовали кикбоксера Игоря Мамонтова, который избил барменшу в центре города. Сотрудница заведения получила сотрясение мозга и перелом носа.