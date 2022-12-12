В Петербурге будут судить мигранта за взятку инспектору ДПС Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге будут судить мужчину, который пытался дать взятку инспектору ДПС. 54-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья хотел избежать наказания за нарушение миграционного законодательства. Инцидент произошел в ноябре этого года.

- Водитель положил 15 тысяч рублей в отсек передней панели служебного автомобиля. Это была взятка, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Сотрудник полиции отказался брать деньги. А мужчина теперь может получить не административный протокол, а настоящий срок в рамках уголовного дела. Сейчас дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, накануне суд вынес приговор петербуржцу, который напал на полицейского прямо в зале суда. Мужчина два раза ударил сотрудника правоохранительных органов.