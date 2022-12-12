Треть месячной нормы осадков выпала в Петербурге 12 декабря

В городе бушевала сильная метель Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крупный снегопад прошел в Петербурге в понедельник, 12 декабря. В городе бушевала сильная метель. Из-за этого весь день на дорогах были пробки, произошло множество ДТП. Итоги снегопада подвел главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- В понедельник за сутки выпало 15 миллиметров осадков в Северной столице: три миллиметра ночью и 12 миллиметров – в дневные часы, - говорится в сообщении синоптика в телеграмм-канале.

По словам специалиста, всего за сутки в Петербурге выпала почти треть от месячной нормы декабря – целых 29 процентов.

Напомним, в Петербурге с понедельника бушует циклон «Биргит». Снег не прекращался, а скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Из-за ухудшения видимости в аэропорту Пулково были задержаны около 20 рейсов. На улице попадали несколько деревьев.