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НовостиАвто12 декабря 2022 19:16

Движение транспорта и пешеходов по Биржевому мосту в Петербурге ограничат на три ночи

Запрет будет действовать с 12 по 15 декабря
Анастасия НУРАДИЛОВА
Специалисты будут проводить работы по монтажу и наладке оборудования

Специалисты будут проводить работы по монтажу и наладке оборудования

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице в ночное время ограничат движение пешеходов и транспорта по Биржевому мосту. Три ночи подряд специалисты будут проводить работы по монтажу и наладке оборудования.

- По ночам с 12 до 15 декабря пройти и проехать по мосту не получится с 2:00 до 4:55. Рекомендуем быть внимательнее и заранее спланировать свой маршрут, - говорится в сообщении пресс-службы СПб ГБУ «Мостотрест».

Напомним, с 13 декабря в Северной столице ограничат проезд по проспекту Энергетиков. Ограничения будут действовать до конца февраля следующего года. Специалисты отремонтируют газопровод высокого давления. Движение транспорта будет ограничено от Якорной улицы до реки Охта.