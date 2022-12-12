Движение транспорта и пешеходов по Биржевому мосту в Петербурге ограничат на три ночи

Специалисты будут проводить работы по монтажу и наладке оборудования Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице в ночное время ограничат движение пешеходов и транспорта по Биржевому мосту. Три ночи подряд специалисты будут проводить работы по монтажу и наладке оборудования.

- По ночам с 12 до 15 декабря пройти и проехать по мосту не получится с 2:00 до 4:55. Рекомендуем быть внимательнее и заранее спланировать свой маршрут, - говорится в сообщении пресс-службы СПб ГБУ «Мостотрест».

Напомним, с 13 декабря в Северной столице ограничат проезд по проспекту Энергетиков. Ограничения будут действовать до конца февраля следующего года. Специалисты отремонтируют газопровод высокого давления. Движение транспорта будет ограничено от Якорной улицы до реки Охта.