Виктор Бут заявил, что достойно побеседовал с баскетболисткой Грайнер во время обмена

Виктор Бут вернулся в Россию. Фото: ФСБ

Виктор Бут, который провел в тюрьме США 14 лет, рассказал, как проходил обмен с американской бакскетболисткой Бритни Грайнер. Два самолета прибыли а аэропорт Абу-Даби, а дальше Виктор и Бритни должны были одновременно выйти из лайнера.

- Я пожал ей руку, это выглядело достойно, - рассказал «КП-Петербург» Виктор Бут.

Россиянин подчеркнул, что маршалы и дипломаты США во время обмена вели себя достойно и мило. Все было доброжелательно, Виктора хорошо покормили. Перелет из США в Россию в общей сложности длился 27 часов.

Сейчас Виктор вспоминает, как ему жилось раньше в родной стране, и снова привыкает к домашнему уюту. Бритни Грайнер при этом пообещала вернуться в Россию.

Полный текст эксклюзивного интервью Виктора Бута "КП"

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