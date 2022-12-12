Виктор Бут объяснил, почему Бриттни Грайнер пообещала вернуться в Россию

Виктор Бут дома Фото: предоставлено "КП"

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была осуждена в РФ за наркотики, пообещала вернуться в Россию. Такое заявление она сделал перед тем, как покинуть страну для обмена на россиянина Виктора Бута. У многих это вызвало интерес, почему же она хочет обратно? И Виктор Бут заявил, что понимает ее решение. Об этом он заявил в интервью "КП-Петербург".

- В России у нее был основной источник дохода. Она привыкла к нашей стране, завела здесь знакомства. Есть разница между обыденной жизнью в Америке и в России. Тут все безопасно, все просто и понятно. Там постоянные проблемы на улицах, стрельба, - пояснил Виктор Бут.

Сейчас Виктор Бут уже в Москве вместе со своей супругой Аллой. Первым делом он хочет поправить свое здоровье, а уже потом думать о будущем.

Полный текст эксклюзивного интервью Виктора Бута "КП"

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