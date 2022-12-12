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НовостиОбщество12 декабря 2022 20:25

Синоптик Александр Колесов пообещал потепление в Петербурге 13 декабря

Сильная метель утихнет, а температура воздуха станет выше
Анастасия НУРАДИЛОВА
Порывы ветра достигали 14-17 метров в секунду

Порывы ветра достигали 14-17 метров в секунду

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги снегопада в Северной столице в понедельник, 12 декабря. Он пообещал, что во вторник метель начнет затихать, станет спокойно, а температура воздуха повысится.

- Высота выпавшего снега, скорее всего, составила обещанные 10-15 миллиметров. Проверить это не получится из-за метели: в некоторых местах все сдуло, - говорится в сообщении синоптика в его телеграмм-канале.

Он также добавил, что порывы ветра достигали 14-17 метров в секунду, а на акватории Невской губы ветер дул еще сильнее – до 20 метров в секунду.

Напомним, 12 декабря за одни сутки выпала почти треть месячной нормы осадков – целых 29 процентов. Из-за сложной погодной обстановки в городе случилось много ДТП, в аэропорту Пулково были задержаны рейсы.