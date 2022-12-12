Виктор Бут вернулся в Россию

Виктор Бут провел 14 лет в американской тюрьме по обвинению в покушении на продажу оружия. Все это время, как он вспоминает, на него оказывали давление. Недавно Россия обменяла его на американскую баскетболистку Грайнер. В эксклюзивном интервью "КП-Петербург" Виктор Бут раскрыл правду о бесчеловечном отношении в тюрьмах США.

- В конце февраля я переболел ковидом. Заболевание протекло очень легко. Но затем у меня началось воспаление на коже, похожее на аллергию. А в тюрьме у них лечат только тогда, когда ты теряешь сознание, - поделился Виктор Бут.

Виктор Бут заявил, что у него развилась грибковая инфекция, все ноги покрылись коростой, опухли и кровоточили. Но помощь он получил только после вмешательства дипломатов.

Сейчас Виктору предстоит лечение в России. По его словам, он будет заниматься только здоровьем.

Полный текст эксклюзивного интервью Виктора Бута "КП"

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