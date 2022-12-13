Сильный снег и до -7 градусов прогнозируют в Ленобласти 13 декабря

В Петербурге и Ленобласти пройдет снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 13 декабря. В некоторых районах пройдет умеренный снег, а на севере региона осадки будут сильными. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Ветры разных направлений подуют со скоростью от 7 до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 11 градусов со знаком минус, а днем будет от -2 до -7 градусов. На дорогах ожидается сложная обстановка, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается во вторник в Северной столице. Ночью пройдет сильный и умеренный снег. Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду. В ночное время температура воздуха составит от шести до восьми градусов со знаком минус. А днем будет от -2 до -4 градусов.