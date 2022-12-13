В Петербурге продолжают бороться с последствиями циклона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 13 декабря 2022 года и об основных событиях прошлых суток. Главным из них стал мощный снегопад, последствия которого дворники разгребают до сих пор.

Циклон «Биргит» принес метель, которая привела к многочасовым 10-балльными пробкам на дорогах, отменам рейсов в аэропорту Пулково и заставила потрудиться коммунальные службы, которым помогали спасатели. Но во вторник стихия угомонилась, такого снега пока больше не обещают.

Кроме этого, полиция прекратила дело о драке певца Григория Лепса с жителем Петербурга. Музыкант принес извинения и заплатил солидные отступные.

45 тысяч рублей за дискредитацию армии заплатит рэпер Oxxxymiron*, так решил суд.

Но есть и хорошая новость. По крайне мере, для жителей Невского района: улицу Дыбенко продлят до Октябрьской набережной через новые жилые кварталы. Сейчас чтобы выехать из них, надо пройти квест с десятком поворотов сквозь узкие проезды.

*- признан иноагентом.