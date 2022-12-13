Пожар по повышенному рангу тушат на заводе «Звезда» в Невском районе Петербурга

На улице Бабушкина тушат сильный пожар. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар тушат утром вторника в Невском районе Петербурга. На улице Бабушкина полыхает двухэтажное здание. Площадь возгорания уже достигла 200 метров. Ранг пожара был практически сразу повышен до номера 1БИС.

- 13 декабря в 06:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Бабушкина, дом 123. К ликвидации пожара привлечено семь единиц техники и 35 человек личного состава, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Отметим, что по данному адресу расположен машиностроительный завод «Звезда», производящий дизельные двигатели, в том числе для военно-морской техники. Однако его главный корпус - четырехэтажный и не подходит под описание МЧС. Однако на территории предприятия есть корпуса с тем же номером. Что именно горит, не уточняется.

Данные о пострадавших не поступали.