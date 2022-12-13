На Невском проспекте джип «Тойота Лэнд Крузер» переехал человека

На Невском проспекте "Лэнд Крузер" переехал пешехода. Фото: vk.com/spb_today

Пешеход попал под колеса большого внедорожника «Тойота Лэнд Крузер 200» на углу Невского и Литейного проспектов. Мужчина оказался полностью лежащим по машиной. По предварительным данным , он погиб на месте.

- На перекрестке Невского и Литейного под «Тойотой» лежит человек. Служб еще нет, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях свидетели происшествия пишут, что все произошло на пешеходном переходе. По их словам, мужчина по непонятной причине упал прямо под колеса проезжавшему мимо внедорожнику.

Причины и обстоятельства происшествия будет устанавливать Госавтоинспекция. Официальных сообщений от полиции по факту ДТП на данный момент не поступало.