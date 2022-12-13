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НовостиОбщество13 декабря 2022 6:09

Небольшой снег с потеплением обещают в Петербурге во вторник, 13 декабря

Но циклон «Биргит» пока из города не уйдет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Снег будет и во вторник, но его станет меньше.

Снег будет и во вторник, но его станет меньше.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большой снегопад покинул Петербург, но некоторые осадки все еще возможны. Пока коммунальные и дорожные службы разгребают последствия вчерашней метели, метеорологи обнадеживают их своими прогнозами на наступивший вторник.

- Санкт-Петербург: небольшой снег и слабое повышение температуры, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

По его словам, 13 декабря Петербург останется на периферии циклона «Биргит», натворившего дел накануне. Сегодня погода будет облачной. Температура поднимется на пару градусов до -3…-5 в Петербурге и -2…-7 по Ленинградской области.

Ветер стихнет и уже не будет штормовым. Ожидаются порывы юго-восточных направлений, скоростью не выше 5-10 метров в секунду, что считается умеренной скоростью.

Атмосферное давление останется низким - 748 мм ртутного столба - и практически не изменится в течение дня.

Завтра прогноз также обещает небольшой снег и около -5 градусов в течение дня.