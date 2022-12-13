Пожар на территории завода «Звезда» в Петербурге локализован

Спасатели локализовали пожар на заводе "Звезда". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожарные локализовали возгорание на петербургском машиностроительном заводе «Звезда». Пламя возникло рано утром 13 декабря в одном из корпусов предприятия, производящем дизельные двигатели в том числе для оборонной техники.

- 13 декабря в 06:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Бабушкина, 123.В двухэтажном здании размером 50х100 метров происходило горение обстановки на площади 200 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

В 7:05 ранг пожара был повышен до номера 1 БИС, на место возгорания прибыли семь единиц техники и 35 пожарных. На то, чтобы усмирить огонь, им понадобилось два часа.

- В 08:53 локализация пожара, - отмечают в МЧС.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, идет дальнейшая ликвидация огня, проливка конструкций и разбор завалов. Причины ЧП устанавливаются.