ДТП перекрыло проезд автобусам и машинам по Новочеркасскому проспекту в Петербурге

Тройное ДТП произошло на углу Новочерскасского и Таллинской. Фото: Петр КИБЕР

Тройное ДТП полностью перекрыло проезд по Новочеркасскому проспекту по направлению от метро «Новочеркасская» к дальневосточному проспекту. В районе Таллиннской улицы столкнулись кроссовер «Фольксваген», «Газель» и еще одна иномарка. Все дружно они полностью перегородили обе полосы проспекта.

- Стоит скорая с мигалками. Движения нет совсем. Машины пытаются объехать по тротуару. Автобусы встали. Полиция на месте, пытается «разрулить» пробку, - сообщают читатели «КП-Петербург».

Кроме этого, пробка стоит и на самой Таллиннской улице к Новочеркасскому проспекту. На Новочеркасском, но в обратную сторону, к Заневской площади. К ней же намертво стоит Заневский проспект. «Мертвая» пробка начинается от станции метро «Ладожская».

В целом затруднения на дорогах на 9:30 утра составляют шесть баллов из десяти.