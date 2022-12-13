Автопарк поблагодарил пассажиров, которые вытолкали из снега застрявший на Невском проспекте автобус с гармошкой

"Пассажиравтотранс" поблагодарил петербуржцев, помогавших выталкивать автобусы из снега. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургский «Пассажиравтотранс» поблагодарил за помощь неравнодушных жителей Северной столицы, которые в минувший снежный понедельник выталкивали из снега застрявшие автобусы.

- Сегодня ночью на Невском проспекте в сугробах застрял автобус. Благодарим неравнодушных петербуржцев за помощь в вызволении автобусов из снежного плена, - сообщает перевозчик в своем телеграм-канале.

Отметим, что только на главной магистрали города пассажиры и прохожие дважды выталкивали автобусы, причем с «гармошкой», из сугробов. А всего по городу подобных происшествий было больше.

По данным синоптиков, нынешнее 12 декабря побило рекорд по количеству снега, выпавшего за сутки в это число за все время наблюдений.