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НовостиОбщество13 декабря 2022 7:18

Автопарк поблагодарил пассажиров, которые вытолкали из снега застрявший на Невском проспекте автобус с гармошкой

Таких эпизодов на центральной магистрали города было минимум два
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Пассажиравтотранс" поблагодарил петербуржцев, помогавших выталкивать автобусы из снега.

"Пассажиравтотранс" поблагодарил петербуржцев, помогавших выталкивать автобусы из снега.

Фото: СОЦСЕТИ

Петербургский «Пассажиравтотранс» поблагодарил за помощь неравнодушных жителей Северной столицы, которые в минувший снежный понедельник выталкивали из снега застрявшие автобусы.

- Сегодня ночью на Невском проспекте в сугробах застрял автобус. Благодарим неравнодушных петербуржцев за помощь в вызволении автобусов из снежного плена, - сообщает перевозчик в своем телеграм-канале.

Отметим, что только на главной магистрали города пассажиры и прохожие дважды выталкивали автобусы, причем с «гармошкой», из сугробов. А всего по городу подобных происшествий было больше.

По данным синоптиков, нынешнее 12 декабря побило рекорд по количеству снега, выпавшего за сутки в это число за все время наблюдений.