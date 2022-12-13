Полиция задержала парня за стрельбу в спину мигранту в Московском районе Петербурга

Парень обстрелял мигранта на юге Петербурга / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала парня, который обстрелял мигранта. Молодой человек выстрелил в мужчину из травматического пистолета просто из хулиганских побуждений после того, как между ними произошла небольшая перепалка. Об этом 13 декабря 2022 года сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 10 декабря в полицию Московского района обратилась женщина и заявила о том, что у дома 18 по Смоленской улице, неизвестные выстрелили в спину ее мужу, - рассказали в полиции.

Установлено, что в 20:30 часов между прохожим и 49-летним мигрантом произошел словесный конфликт и парень выстрелил в спину своему оппоненту, после чего скрылся.

Утром 12 декабря у дома 5 по Киевской улице был задержан 26-летний неработающий петербуржец. У него изъяли пистолет и отправили в отделение полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.