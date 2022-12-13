Заискривший трамвай остановил движение у метро «Площадь Ленина» в Петербурге

Трамвай устроил файер-шоу у Финляндского вокзала. Фото: телеграм-канале "Мегаполис"

Почти новогоднее шоу с фейерверком устроил простой петербургский трамвай у метро «Площадь Ленина». Утром прохожие заметили, как на краше вагона с треском возникли искры, потом пошел дым, произошла вспышка и все стихло.

- У станции метро площадь Ленина, на перекрестке Академика Лебедева и Боткинской улицы, засверкал трамвай, движение встало. Вспыхнуло, как сварка, - пошутили очевидцы, слова которых приводит телеграм-канал «Мегаполис».

Отметим, что на месте ЧП ремонтными службами «Горэлектротранса» велись работы, стали они причиной инцидента или же наоборот, будет выяснять специальная комиссия.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. Сам трамвай не загорелся.