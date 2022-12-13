Старшеклассник надругался над 9-летним мальчиком в школьном туалете в Петербурге

Старшеклассник домогался 9-летнего мальчика в школьном туалете в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге старшеклассник надругался над учеником третьего класса прямо в школьном туалете. 15-летний подросток напал на мальчика девяти лет в учебном заведении в Кировском районе Северной столицы. Об этом 13 декабря 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 12 декабря в полицию обратилась мама девятилетнего третьеклассника. Женщина заявила на 15-летнего восьмиклассника, который днем 24 ноября в школьном туалете совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына, - рассказал источник.

Известно, что полиция оперативно сработала. Уже спустя несколько часов после заявления у дома 57 по улице Декабристов был задержан подозреваемый подросток и препровожден в Следственный комитет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.