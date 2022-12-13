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НовостиЗдоровье13 декабря 2022 8:26

Дрозденко поручил открывать больничные листы в Ленобласти удаленно

Это необходимо для меньшего скопления больных пациентов в больницах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дрозденко поручил открывать больничные листы в Ленобласти удаленно

Дрозденко поручил открывать больничные листы в Ленобласти удаленно

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Традиционно начало зимы - это подъем заболеваний. Коронавирус сейчас ушел с первого плана, но на свои места вернулись уже всем знакомые ОРВИ и грипп. Поэтому люди болеют не меньше, чем было при пандемии. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил комитету по здравоохранению вернуть временно практику открывать и закрывать больничные листы удаленно. Об этом 13 декабря 2022 года сообщили в администрации 47-го региона.

- Александр Дрозденко дал поручение комитету по здравоохранению перейти в ближайшее время к пандемийной практике: открывать и закрывать больничные листы удаленно, - рассказали в областной администрации.

Дрозденко пояснил, что такую практику нужно вернуть на время подъема заболеваний, чтобы избежать большого скопления больных пациентов в больницах.