Подпольный цех по производству алкоголя накрыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали подпольный цех по производству алкогольной продукции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции накрыли подпольный цех по производству спиртосодержащих напитков. Причем, производство было "раскидано" по трем разным адресам. Об этом 13 декабря 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Оперативниками установлено, что цех действовал без соответствующей лицензии. Изготовление и хранение алкоголя было организовано по трем адресам, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции провели тщательные обыски и изъяли более восьми тонн различной спиртосодержащей жидкости. Также, в качестве подозреваемого, задержан уроженец одной из республик Средней Азии. Ему избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.