Полиция поймала рецидивиста, который забил насмерть пенсионерку в ее квартире в Петербурге

Полицейские нашли рецидивиста, забившего пенсионерку насмерть. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские сыщики нашли и задержали 34-летнего мужчину, который в конце ноября нынешнего года до смерти избил жительницу Васильевского острова. Тело 60-летней женщины со со множественными гематомами было найдено в квартире дома на Наличной улице, где жила пенсионерка.

- 25 ноября 2022 года около 12:50 в полицию Василеостровского района поступило сообщение от женщины о том, что она обнаружила труп соседки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту гибели пенсионерки было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Вскоре был установлен подозреваемый. Начались его розыски. А 12 декабря в деревне Трутнево Гдовского района Псковской области был задержан неоднократно судимый мужчина.

По версии следствия, он поругался с погибшей женщиной будучи у нее в гостях, после чего несколько раз ударил ее ножом в ноги и забил насмерть.