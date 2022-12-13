Почти 9 тысяч человек отправили чистить снег во дворах Петербурга

В Петербурге усилена работа по уборке снега во дворах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге решили сделать упор на уборку во дворах. После мощного снегопада и метели, утром 13 декабря 2022 года на улицы Северной столицы вышли порядка девяти тысяч дворников, которые метут и разгребают от снежных завалов городские дворы. Об этом сообщили в жилищном комитете.

- Для уборки дворов задействовано почти девять тысяч специалистов ручного труда – это штатные специалисты управляющих компаний, привлеченных подрядчиков, ТСЖ и ЖСК. Также работает порядка 700 единиц уборочной техники и средства малой механизации, - рассказали в комитете.

Главная задача - комплексно и качественно очистить дворы от сугробов. Контролировать это должны заместители глав районов. Они лично должны провести объезд и оценить достаточность привлеченных к уборке ресурсов.

Жилищный комитет просит жителей и гостей города быть внимательными на улице.