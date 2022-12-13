СК предъявил обвинение в жестоком убийстве 34-летнему мужчине на Васильевском острове Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело, а также предъявил местному жителю обвинение в убийстве. Трагедия произошла в конце ноября в Василеостровском районе города. Подробно об этом 13 декабря 2022 года рассказали в следственном комитете города.

- По данным следствия, 25 ноября 2022 года в квартире одного из домов по Наличной улице, в ходе внезапно возникшей ссоры, после совместного распития спиртных напитков, задержан ранее судимый, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности 34-летний мужчина нанес несколько ударов ножом своей 60-летней знакомой, которая скончалась от полученных телесных повреждений, - рассказали в комитете.

В итоге мужчину задержали спустя время в Псковской области. На данный момент он находится под стражей и ожидает правосудия.