80 военнослужащих из Ленобласти погибли в ходе СВО

Александр Дрозденко дал ежегодную пресс-конференцию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около 80 жителей Ленинградской области погибли в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом в ходе ежегодной прямой линии рассказал губернатор 47 региона Александр Дрозденко. Он ответил на вопрос СМИ о самых сложных для него решениях в уходящем году.

- Они связаны с мобилизацией. Я переживаю за каждого жителя Ленобласти, и те трагические извещения, которые мы получили, а их уже около 80, это трагедия для каждого из нас. С одной стороны, мы должны защищать интересы нашей страны, но каждый, кто туда уходит, рискует жизнью, - приводит слова Дрозденко пресс-служба администрации правительства Ленобласти.

Другими тяжелыми решениями для главы региона, стали дополнительные траты бюджета на госзакупки и строительство соцобъектов, а также опасения, что не получится снять напряжение в обществе из-за недопонимания ситуации.

По словам губернатора, сейчас трудно предполагать, что принесет следующий год, но «главное — не сдаваться».