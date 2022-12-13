Заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 40% в Петербурге за семь лет

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Санкт-Петербурге уверенно снижается Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за семь лет значительно снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Так, с 2015 по 2022 года наблюдается снижение на 40 процентов. И это при том, что ежегодно растет охват тестирования. Об этом 13 декабря рассказали в Смольном.

- Неуклонно растут продолжительность и качество жизни пациентов с ВИЧ. Сегодня антиретровирусную терапию получают 84 процента пациентов. В городе практически ликвидирована вертикальная передача инфекции от матери ребенку. В 2021 году этот показатель составил всего 0,6 процентов, что является серьезным достижением и одним из лучших в России, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

В Петербурге активно работают центры по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, два из которых федерального уровня, а также ведущие кафедры инфекционных болезней.