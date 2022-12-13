Стоимость жилья в Петербурге выросла в два раза с начала программы льготной ипотеки

За три года петербургские новостройки подорожали в два раза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жилье в Петербурге подорожало в два раза за последние три года. Именно это время в городе, как и по всей России, действовала программа льготной ипотеки, когда получить кредит на покупку квартиры в новостройке можно было по сниженным процентам.

- До запуска госпрограммы «Льготная ипотека» стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Петербурга составляла 127 тысяч рублей, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на консалтинговой компании Nikoliers.

Тогда цены росли в среднем на 2-4% за квартал, а спрос не был ажиотажным, но стабильным. Однако снижение ставок по ипотеке вызвало резкий рост интереса со стороны покупателей. Это не могло не привести к росту цен. Только за 2020 год цены на «первичку» взлетели на треть.

В следующем году новостройки прибавили в цене еще 27 процентов перевалив за психологическую отметку в 200 тысяч рублей за «квадрат». А к концу 2022 года показатель достиг 255 тысяч рублей.

Остановить рост цен смогла только отмена программы льготной ипотеки, которая не будет продлена в 2023 году.