Мужчина пострадал во время пожара в жилой квартире в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге во время пожара пострадал мужчина. Возгорание произошло в полдень 13 декабря 2022 года в Кировском районе города. Сообщение о ЧП поступило на пульт экстренной службы в 12:16 часов, после чего на место выехали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Пожар произошел в доме 9 по улице Лени Голикова. В трехкомнатной квартире, на кухне обгорела обстановка на площади пяти квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС очень оперативно потушили огонь. Однако за время пожара в квартире успел пострадать мужчина. С места ЧП его госпитализировали в больницу.

Причина возгорания пока что не установлена. С огнем боролись 15 человек личного состава МЧС и три единицы специальной техники.