Почти 24 тысячи кубометров снега вывезли из Петербурга за сутки

Дорожные службы в усиленном режиме убирают почти 18 см снега, выпавшего накануне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильная метель, которая бушевала в Санкт-Петербурге около суток, успокоилась. За это время в городе намело 17,5 сантиметров снега. Поэтому с утра 13 декабря 2022 года дорожные службы работают в усиленном режиме, расчищая город от сугробов. Об этом рассказали в комитете по благоустройству.

- Дворники едва успевали прокладывать путь пешеходам, как тут же тропинки заваливало по новой. Спецтехника сдвигала снежные заносы к краям проезжей части, обрабатывала дороги противогололедными материалами, самосвалы вереницами следовали к снегоплавильным и снегоприемным пунктам, - рассказали в комитете.

Так, за сутки на пункты было вывезено почти 24 тысячи кубометров снега. При этом работа не останавливается. Сейчас на улицах трудятся почти 1 тысяча дворников, которые упорно разгребают сугробы, убирают зоны вокруг остановок, прокапывают дорожки для тех, кто утром спешит на работу.