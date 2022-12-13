Директора образовательного учреждения Петербурга задержали за кражу бюджетных денег

Сотрудники экономической полиции задержали подозреваемую в хищении бюджетных денежных средств Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции задержали директора образовательного учреждения, которая подозревается в краже бюджетных денег. 54-летняя женщина похитила более 1,5 миллиона рублей. Об этом 13 декабря 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 17 августа 2021 года в полицию поступило заявление о том, что в период времени с 2 по 30 декабря 2020 года неустановленные лица из числа руководителей одного из частных образовательных учреждений по повышению квалификации, расположенного в доме 1 по проспекту Юрия Гагарина, похитили бюджетные денежные средства, в рамках реализации национального проекта, - рассказали в полиции.

Деньги были выделены комитетом по труду и занятости - более 1,5 миллиона рублей. Спустя более года в ходе расследования полиция задержала 54-летнюю директора указанного образовательного учреждения, которая была изобличена в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.