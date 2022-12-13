Сотруднице РЖД сожгли машину за 3 млн рублей в Петербурге

На Пискаревке сожгли иномарку железнодорожницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге неизвестные сожгли машину сотрудницы РЖД. Возгорание произошло в ночь на понедельник, 12 декабря 2022 года, в Калининском районе города. Загорелся автомобиль, припаркованный возле дома 56/1 по Пискаревскому проспекту. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 01:05 часов в экстренную службу 112 поступило сообщение о том, что у дома 56/1 по Пискаревскому проспекту горит автомобиль. Полыхал Haval Н9, принадлежащий 49-летней петербурженке, ведущему инженеру РЖД, - рассказал источник.

В результате пожара у автомобиля оказалась повреждена передняя часть и моторный отсек. Пострадавших от огня нет. Но ущерб хозяйке машины составил 3 миллиона рублей.

Отмечается, что причиной пожара стал поджог. Однако сама женщина не смогла вспомнить, чтобы за последнее время у нее были конфликты или она получала угрозы.

По факту возбуждено уголовное дело.