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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 11:01

Сотруднице РЖД сожгли машину за 3 млн рублей в Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На Пискаревке сожгли иномарку железнодорожницы

На Пискаревке сожгли иномарку железнодорожницы

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге неизвестные сожгли машину сотрудницы РЖД. Возгорание произошло в ночь на понедельник, 12 декабря 2022 года, в Калининском районе города. Загорелся автомобиль, припаркованный возле дома 56/1 по Пискаревскому проспекту. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 01:05 часов в экстренную службу 112 поступило сообщение о том, что у дома 56/1 по Пискаревскому проспекту горит автомобиль. Полыхал Haval Н9, принадлежащий 49-летней петербурженке, ведущему инженеру РЖД, - рассказал источник.

В результате пожара у автомобиля оказалась повреждена передняя часть и моторный отсек. Пострадавших от огня нет. Но ущерб хозяйке машины составил 3 миллиона рублей.

Отмечается, что причиной пожара стал поджог. Однако сама женщина не смогла вспомнить, чтобы за последнее время у нее были конфликты или она получала угрозы.

По факту возбуждено уголовное дело.