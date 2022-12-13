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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 11:36

Смертельное лобовое ДТП произошло на трассе М-10 под Петербургом

Спасателям пришлось деблокировать тело погибшего водителя из машины
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Смертельное лобовое ДТП произошло на трассе М-10 под Петербургом / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Смертельное лобовое ДТП произошло на трассе М-10 под Петербургом / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

На заснеженной дороге под Санкт-Петербургом произошло жесткое смертельное ДТП. Авария случилась утром 13 декабря 2022 года на трассе М-10 недалеко от поворота на деревню Новолисино. Об этом рассказали в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

- Около поворота в деревню Новолисино произошло лобовое столкновение автомобилей "Фольксваген" и "Черри". В результате ДТП погиб водитель автомобиля "Фольксваген" и пострадал водитель автомобиля "Черри", - рассказали в пресс-службе спасателей.

На помощь прибыли спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно. Они помогли пострадавшему и передали его сотрудникам скорой помощи. Также деблокировали погибшего водителя и передали сотрудникам полиции.

По факту смертельного ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.