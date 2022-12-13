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НовостиЗдоровье13 декабря 2022 11:50

Бесплатные консультации по результатам расширенного скрининга новорожденных появятся в Петербурге с 1 января

Теперь малышей будут тестировать не на пять, а 36 маркеров генетических заболеваний
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
По результатам расширенного скрининга новорожденных для семей будут проводиться бесплатные медико-генетические консультации

По результатам расширенного скрининга новорожденных для семей будут проводиться бесплатные медико-генетические консультации

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с 1 января 2023 года для новорожденных малышей начнут проводить расширенный скрининг на тяжелые генетические заболевания. Так, тест будет включать в себя не пять, а 36 маркеров. Помимо этого, для семей будут проводить бесплатные медико-генетические консультации. Об этом рассказали в Смольном.

- Здоровью новорожденных нужно уделять особое внимание. Сейчас существуют медицинские технологии, которые позволяют выявить и вылечить некоторые заболевания еще до рождения ребенка. Город внедряет их, чтобы маленькие петербуржцы росли здоровыми, - отметил губернатор Александр Беглов.

Скрининг позволит выявить врожденное заболевание на очень ранней стадии, еще до появления симптомов. Для всех заболеваний, на которые будет проводиться тестирование, есть варианты медицинской коррекции в виде лекарственных препаратов либо специального лечебного питания, что помогает существенно улучшить качество жизни детей.