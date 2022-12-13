Туристическую ретро-электричку запустят из Петербурга до Выборга на новогодних каникулах

В новогодние каникулы из Петербурга до Выборга будет ходить ретро-поезд "Лахта". Фото: РЖД.

Новогоднее путешествие смогут совершить на новом ретро-поезде жители Петербурга. Со 2 по 8 января с Финляндского вокзала каждый день будет отправляться именная электричка «Лахта». Она отвезет туристов до Выборга. Причем не напрямую, а вкруг.

- Состав будет останавливаться в Токсово, Кавголово, Орехово, у горнолыжного курорта «Игора», в Каменногорске, - пишет «Петербургский дневник».

Весь путь займет более трех часов. Из Петербурга поезд уйдет в 8.30, а в Выборг прибудет в 11.45. В Каменногорске туристы смогут пересесть на скоростной поезд «Ласточка», которая идет до Сортавалы. Обратно из Выборга «Лахта» уйдет в 17.30 с прибытием на Финляндский вокзал в 21:00. Организаторы маршрута отмечают, что поезд серии ЭР-2, построенный еще в советские времена на Рижском заводе, был основательно переделан внутри для удобства туристов. Здесь есть туалеты, зарядки для смартфонов и другие элементы комфорта.

В будущем электричку планируют использовать в том числе в качестве «Лыжной стрелы», движение которых запустят уже в декабре.