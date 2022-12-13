График работы Ленинградского зоопарка не изменится на новогодние праздники

Режим работы Ленинградского зоопарка в новогодние праздники Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во время новогодних праздников Ленинградский зоопарк Санкт-Петербурга продолжит работать каждый день. И даже не будет устраивать себе выходные дни. Об этом 13 декабря 2022 года рассказали в пресс-службе зоосада.

- Дорогие друзья! Вы много спрашиваете, как зоопарк будет работать в грядущие праздничные выходные. С радостью сообщаем вам, что с 31 декабря по 11 января мы работаем ежедневно в стандартном режиме – с 10:00 до 17:00. Обратите внимание, что кассы закрываются на час раньше, - рассказали в зоопарке.

Также каждый день с 10:00 до 15:45 часов будет открыта детская контактная площадка с козами. Как обычно, с перерывом с 13:00 до 14:00 часов.

Единственное, что изменится, так это круг катания, который не будет работать 1 января. В остальные дни каникул – ежедневно с 11:30 до 16:30.