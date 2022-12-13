Водитель швырнул пивную кружку в голову трактористу, убиравшему снег на трассе в Ленобласти

Водитель проезжавшей машины разбил секло в тракторе кружкой. Фото: Ленавтодор.

Необычным инцидентом отметился рутинный день тракториста из Ленобласти, который мирно убирал снег на одной из региональных автотрасс. В разгар рабочего дня на него напал водитель проезжавшей мимо легковушки. Автолюбитель схватил из машины стеклянную пивную кружку и швырнул ее в стекло трактора, попав в голову трактористу.

- Видя, что осколки зацепили водителя трактора, «метатель» быстро ретировался. Он и его приятель были задержаны в Лодейнопольском районе спустя пару часов, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Ленавтодора.

Причины агрессивного поведения автомобилиста сейчас выясняет полиция. Представители дорожного управления уже написали на него заявление по поводу порчи техники и причинения вреда здоровью работника. Сам тракторист серьезных травм по счастью не получил и отделался ссадинами.