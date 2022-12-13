Более 460 млн рублей выделили на выплаты медикам в Петербурге, работающим с больными COVID-19

На выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, выделены дополнительные средства Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выделил дополнительные средства на выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. Так, из резервного фонда выделено более 464,8 млн рублей. Об этом 13 декабря 2022 года сообщили в Смольном.

- Согласно этому документу из резервного фонда городского правительства дополнительно выделены 464894,5 тысяч рублей на социальные выплаты работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, - говорится в постановлении.

Эти средства пойдут на выплаты за ноябрь и декабрь. Всего с января по октябрь 2022 года выплаты получили более 36,2 тысяч медработников на сумму более 3,4 млрд рублей.