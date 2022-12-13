В Петербурге поймали этническую группу мошенников, отнимавших квартиры у стариков и инвалидов

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с квартирами. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Оперативники Угрозыска петербургского главка полиции нашли и задержали 12 членов этнической группировки. Их подозревают в мошенничестве с недвижимостью. Преступники обманом лишали жилья стариков и инвалидов.

- Злоумышленники ввели в заблуждение 70-летнего владельца квартиры на улице Крыленко, дав подписать фиктивный аренды квартиры. В последствии, с образцом подписи и подчерка пенсионера, был изготовлен поддельный паспорт на имя потерпевшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дальше была сделала поддельная доверенность, с помощью которой через знакомого нотариуса квартиру удалось переоформить на подставных людей, а затем - перепродать.

Похожим образом мошенника досталась квартира на улице Ленсовета. А жилье на проспекте Героев они заполучили, споив хозяина, инвалида с детства. В списке полиции есть квартиры на проспекте Космонавтов и в Гродненском переулке.

Расследование дела продолжается.