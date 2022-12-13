Проблемный ЖК «ЛомоносовЪ» в Петербурге сдадут в 2023 году

Проблемный ЖК «ЛомоносовЪ» сдадут в следующем году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Проблемные ЖК в Санкт-Петербурге, которые дольщики ожидают уже не первый год, сдадут в следующем году. Так, например ЖК "Ломоносовъ" введут в эксплуатацию в 2023 году. Это 13 декабря 2022 года пообещали в Смольном на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

- Достраивать всегда сложно. Это требует больших финансовых вливаний. Тем не менее, этот вопрос тоже был решен. На сегодняшний день главная задача – это соблюдение графика строительства, - отметил председатель Комитета по строительству Игорь Креславский.

Сейчас работы в третьем корпусе проблемного ЖК почти завершились. Ожидается, что дом сдадут в марте будущего года. Сейчас в корпусе обустраивают лифтовые шахты, лестничные марш, заканчивают монтаж радиаторов, отделку и так далее. Данные работы завершены на 95 процентов.