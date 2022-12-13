Прямые перелеты в Таиланд из Петербурга открылись впервые за 2,5 года

Из Пулково снова открылись прямые рейсы в Таиланд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впервые за 2,5 года из Петербурга снова можно напрямую улететь в Таиланд. Авиакомпания AZUR Air начала выполнять рейсы из Пулково на остров Пхукет. Количество перелетов напрямую зависит от комплектации туристических групп, так как рейсы не регулярные, а чартерные.

- Перевозчик будет совершать полеты раз в 11-12 дней в рамках туристической программы. Рейсы будут выполняться на воздушном судне Boeing 767-300, - сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

Партнерами в организации прямых перелетов выступили две крупные туристические компании, купить путевку в Таиланд или авиабилет можно у них. В Пулково напоминают, что последний до настоящего момента прямой рейс сиз Петербурга в эту азиатскую страну был совершен в марте 2020 года. А потом мир накрыла пандемия коронавируса.